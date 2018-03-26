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Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля»
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Германия вышлет четырех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ГЛАВА МИД ФРГ ПОДТВЕРДИЛ ВЫСЫЛКУ ЧЕТЫРЕХ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ В СВЯЗИ С «ДЕЛОМ СКРИПАЛЯ»
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