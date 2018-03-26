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Российского посла вызвали в МИД Польши
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Российского посла вызвали в МИД Польши 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Владимира Александрова.
"Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени (13.00 мск)", — рассказал Александров.
Ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали человека по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны. Кроме того, выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля собираются пять стран Евросоюза, в числе которых Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. С чем именно связан вызов в посольство не уточняется.
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