Российского посла вызвали в МИД Польши 

Посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря посольства Владимира Александрова.
"Посол России вызван в МИД на 12.00 местного времени (13.00 мск)", — рассказал Александров.
Ранее сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали человека по подозрению в шпионаже в пользу российской стороны. Кроме того, выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля собираются пять стран Евросоюза, в числе которых Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. С чем именно связан вызов в посольство не уточняется.