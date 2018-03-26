США поддерживают решение не передавать России образцы по «делу Скрипаля» 

ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. США поддерживают решение Великобритании не передавать России образцы по «делу Скрипаля», так как это не прибавит ясности в расследовании, заявил журналистам представитель администрации США.
"Мы поддерживаем решение Великобритании не предоставлять образцы. Великобритания приняла предложение ОЗХО о помощи в проведении расследования. Передача образцов России не прояснит происхождение вещества, которое использовалось во время атаки", — сказал он.
Представитель администрации добавил, что за почти месяц, прошедший с момента отравления Сергея Скрипаля, Россия так и не дала объяснений по этому поводу.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.