США поддерживают решение не передавать России образцы по «делу Скрипаля»

"Мы поддерживаем решение Великобритании не предоставлять образцы. Великобритания приняла предложение ОЗХО о помощи в проведении расследования. Передача образцов России не прояснит происхождение вещества, которое использовалось во время атаки", — сказал он.

Представитель администрации добавил, что за почти месяц, прошедший с момента отравления Сергея Скрипаля, Россия так и не дала объяснений по этому поводу.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.