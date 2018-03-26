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Дания высылает двух российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»
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Дания высылает двух российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» 

Rambler News Service 22 минуты назад
Фото: ТАСС
Об этом заявил глава МИД Дании Андерс Самуэльсен на пресс-конференции, передает издание Politiken.
«Конечно, совершенно неприемлемо, что химическое оружие использовалось для покушения на убийство в британском городе. Это грубое нарушение международного права и справедливости … Сегодня совместно с рядом государств ЕС, и, возможно, с теми государствами, которые в него не входят, мы приняли решение выслать российских дипломатов. Сегодня российскому послу было объявлено, что Дания высылает двух дипломатов», — приводит издание слова Самуэльсена.
Ранее о высылке российских дипломатов объявили США, Германия, Польша и Украина.
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