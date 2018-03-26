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Решение об ответе на высылку дипломатов примет Путин
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Решение об ответе на высылку дипломатов примет Путин, заявил Песков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуацию вокруг решений ряда стран о высылке российских дипломатов предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ряд стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.
"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с ситуацией с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическом ведомстве. После этого президенту будут доложены предложения, будут представлены предложения об ответных шагах", — сказал он журналистам.
"Окончательное решение будет приниматься главой государства", — добавил он.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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