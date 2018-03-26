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Страны Европы отзывают российских дипломатов
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Страны Европы отзывают российских дипломатов 

Банки.ру 44 минуты назад
В понедельник сразу несколько европейских государств в знак солидарности с Лондоном по «делу Скрипаля» приняли решение о высылке российских дипломатов.
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