Мэттис заявил о нежелании РФ быть партнёром Европы

Министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Россия не желает быть партнёром Европы. Об этом сообщает Reuters.
«У России есть потенциал, чтобы быть партнёром Европы… но, я думаю, прямо сейчас мы должны признать, что они выбрали поиск другого типа отношений со странами НАТО», — сказал он.
Он также добавил, что высылка дипломатов из ряда стран демонстрирует тот факт, что альянс всё ещё имеет значение.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе приняли решение выслать семь российских дипломатов.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между Россией и США.