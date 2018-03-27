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Мэттис заявил о нежелании РФ быть партнёром Европы
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Пентагона заявил о нежелании России быть партнёром Европы 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр обороны Соединённых Штатов Джеймс Мэттис заявил, что Россия не желает быть партнёром Европы. Об этом сообщает Reuters.
«У России есть потенциал, чтобы быть партнёром Европы… но, я думаю, прямо сейчас мы должны признать, что они выбрали поиск другого типа отношений со странами НАТО», — сказал он.
Он также добавил, что высылка дипломатов из ряда стран демонстрирует тот факт, что альянс всё ещё имеет значение.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе приняли решение выслать семь российских дипломатов.
26 марта США, Канада и ряд европейских стран объявили о высылке более чем 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Завкафедрой международных организаций и мировых процессов на факультете мировой политики МГУ Андрей Сидоров в беседе с Nation News прокомментировал отношения между Россией и США.
RT на русском: последние новости
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 Ещё 6 источников 
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