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РФ отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Россия отправила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью 

РИА Новости 20 минут назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Маслов
МЧС России в четверг отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, сообщил РИА Новости представитель Южного регионального центра МЧС.
Колонна была сформирована в населенном пункте Ковалевка Ростовской области. Жителям Донбасса она доставит более 400 тонн гуманитарной помощи — детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости.
"Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 мск выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе", — сказал собеседник.
В пути следования колонна разделится на две — одна направится на пункт пропуска "Донецк", другая — на "Матвеев Курган", где пройдут таможенный досмотр грузов.
"За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру", — отметил представитель Южного регионального центра.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 22 февраля. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в апреле 2018 года. Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 74 колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 74 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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