РФ отправила в Донбасс 400 тонн гуманитарной помощи

Россия отправила в Донбасс 75-ю колонну с гуманитарной помощью

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Путин заявил об информационных вбросах о пожаре в Кемерово из-за границы

БДИПЧ ОБСЕ не отреагировало на недопуск россиян к голосованию на Украине

В МИД рассказали о подготовке ответа на высылку российских дипломатов