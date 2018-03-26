16 стран высылают российских дипломатов

Запад высылает российских дипломатов

США и 14 стран Евросоюза Канада приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Первой о высылке 23 российских дипломатов объявила Великобритания , позже ее решение поддержали США и объявили персонами нон-грата 60 россиян.

Последней на данный момент о высылке дипломатов РФ объявила Канада. Страну должны будут покинуть четыре человека.

В Россию при текущем раскладе должны вернуться около 100 дипломатов.

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