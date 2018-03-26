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16 стран высылают российских дипломатов
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Запад высылает российских дипломатов 

Рамблер 47 минут назад
14 стран Евросоюза, США и Канада приняли решение о высылке российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
Первой о высылке 23 российских дипломатов объявила Великобритания, позже ее решение поддержали США и объявили персонами нон-грата 60 россиян.
>> США высылают российских дипломатов
Польша, Франция и Германия вышлют по 4 дипломата, Латвия, Финляндия и Румыния — одного, Дания, Нидерланды и Италия — 2, Чехия и Литва — 3, Украина вышлет 13 сотрудников дипмиссии.
Последней на данный момент о высылке дипломатов РФ объявила Канада. Страну должны будут покинуть четыре человека.
В Россию при текущем раскладе должны вернуться около 100 дипломатов.
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