Россия обвинила США в злоупотреблениях

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Небензя назвал «странным» желание США сотрудничать с РФ, высылая дипломатов 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Нина Зотина
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал "странным" намерение США сотрудничать с Россией при том, что Вашингтон высылает российских дипломатов.
Небензя обратил внимание, что посол США в РФ Джон Хантсман "сказал ритуальные слова, которые мы часто слышим от американцев, что они рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией".
"Это по меньшей мере странное приглашение к сотрудничеству на фоне того, что американская сторона сделала", — заявил Небензя российским журналистам.
Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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