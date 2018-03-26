Небензя назвал выдворение дипломатов при ООН «недружественным шагом»

"Это вызывает крайнее сожаление, это крайне недружественный шаг. Нас проинформировали, что наши дипломаты выдворяются. Они должны будут уехать до 2 апреля", — сказал журналистам Небензя. Он подчеркнул, что посол РФ в Вашингтоне уже выразил протест в госдепартаменте США

"Мы не называем этих дипломатов из соображений их безопасности", — отметил постпред.

Канада и В понедельник 15 стран ЕС , а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля ».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.