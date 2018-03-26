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Небензя назвал выдворение дипломатов при ООН «недружественным шагом»
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Небензя назвал выдворение дипломатов при ООН «недружественным шагом» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НЬЮ-ЙОРК, 26 мар — РИА Новости. Выдворение российских дипломатов из постпредства РФ при ООН является «крайне недружественным шагом», заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это вызывает крайнее сожаление, это крайне недружественный шаг. Нас проинформировали, что наши дипломаты выдворяются. Они должны будут уехать до 2 апреля", — сказал журналистам Небензя. Он подчеркнул, что посол РФ в Вашингтоне уже выразил протест в госдепартаменте США.
"Мы не называем этих дипломатов из соображений их безопасности", — отметил постпред.
В понедельник 15 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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