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Латвия высылает одного российского дипломата
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Латвия высылает одного российского дипломата 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛАТВИЯ ВЫСЫЛАЕТ ОДНОГО РОССИЙСКОГО ДИПЛОМАТА И СОТРУДНИКА АЭРОФЛОТА — ПОСОЛЬСТВО РФ В РИГЕ
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