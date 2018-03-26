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Украина высылает 13 российских дипломатов
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Украина высылает 13 российских дипломатов 

RT на русском 55 минут назад
Фото: ТАСС
Украина высылает 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в Солсбери. Об этом говорится на сайте украинского президента.
Ранее стало известно, что Германия, Польша и США заявили о высылке российских дипломатов.
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