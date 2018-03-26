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Польша высылает четырех российских дипломатов
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Польша высылает четырех российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Польша высылает из страны четырех российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Варшаве.
"Сегодня Польша приняла решение о признании персоной нон грата четырех дипломатов России", — сказал он.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".
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