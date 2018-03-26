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США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле 

Rambler News Service 48 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Президент США Дональд Трамп распорядился выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генеральное консульство России в Сиэтле, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя администрации президента.
Речь идет о 48 сотрудниках российского посольства и 12 представителей России при ООН в Нью-Йорке. По словам представителя администрации, у дипломатов есть семь дней, чтобы покинуть страну.
Ранее Британия приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в причастности к которому британские власти голословно обвиняют Россию.
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