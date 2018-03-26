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Экс-генсек НАТО признался, что в 2008 году Путина не воспринимали всерьез
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Экс-генсек НАТО признался, что в 2008 году Путина не воспринимали всерьез 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Андерс Фог Расмуссен заявил, что недавно просмотрел старые заметки с саммита НАТО-Россия в Бухаресте, который состоялся в 2008 году, и увидел, что заявления Владимира Путина на тему Украины и Крыма были подобными тому, о чем он говорил публично после присоединения Крыма к России.
«Если бы мы тогда его слова восприняли серьезно, то, возможно, могли бы предсказать то, что произошло в 2014 году», — сказал в беседе с польским телеканалом TVP Info экс-генсек НАТО, передает Польское радио.
По словам Расмуссена, хотя НАТО и упустило контроль за ситуацией на Украине и в Грузии, «зато три страны Балтии хорошо защищены НАТО».
«Мы усилили нашу территориальную оборону благодаря развертыванию сил не только в странах Балтии, но также в Польше, поэтому Путин не осмелится даже подумать о нападении на эти страны», — поспешил успокоить польских русофобов экс-генсек НАТО.
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