Экс-генсек НАТО признался, что в 2008 году Путина не воспринимали всерьез 

Андерс Фог Расмуссен заявил, что недавно просмотрел старые заметки с саммита НАТО-Россия в Бухаресте, который состоялся в 2008 году, и увидел, что заявления Владимира Путина на тему Украины и Крыма были подобными тому, о чем он говорил публично после присоединения Крыма к России.
«Если бы мы тогда его слова восприняли серьезно, то, возможно, могли бы предсказать то, что произошло в 2014 году», — сказал в беседе с польским телеканалом TVP Info экс-генсек НАТО, передает Польское радио.
По словам Расмуссена, хотя НАТО и упустило контроль за ситуацией на Украине и в Грузии, «зато три страны Балтии хорошо защищены НАТО».
«Мы усилили нашу территориальную оборону благодаря развертыванию сил не только в странах Балтии, но также в Польше, поэтому Путин не осмелится даже подумать о нападении на эти страны», — поспешил успокоить польских русофобов экс-генсек НАТО.