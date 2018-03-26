Медведев провел экстренное совещание по ситуации в Кемерове

"Главная задача на сегодняшний день — поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает «горячая линия». В рамках существующих правил, мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются в размере одного миллиона рублей за каждого погибшего", — заявил Медведев.

В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел экстренное совещание с вице-премьерами, на котором было принято решение о выделении средств семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.