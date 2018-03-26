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Медведев провел экстренное совещание по ситуации в Кемерове
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Дмитрий Медведев: правительство выплатит семьям погибших при пожаре в ТЦ в Кемерово по миллиону рублей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ окажет помощь семьям погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово и выделит им по миллиону рублей, заявил премьер‐министр РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит «Интерфакс».
В понедельник глава правительства РФ Дмитрий Медведев провел экстренное совещание с вице-премьерами, на котором было принято решение о выделении средств семьям погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
"Главная задача на сегодняшний день — поддержать близких погибших и пострадавших в этой страшной трагедии. Сейчас родственникам оказывается психологическая и медицинская помощь, работает «горячая линия». В рамках существующих правил, мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства в соответствии с теми правилами, которые имеются в размере одного миллиона рублей за каждого погибшего", — заявил Медведев.
Премьер-министр поручил до конца дня подготовить все нормативные решения для скорейшего получения людьми денежных средств. Он также отметил, что в администрации Кемеровской области принято решение о региональной выплате в таком же размере: по миллиону за каждого погибшего и призвал разработать дополнительные меры для поддержки семей погибших и пострадавших.
"Давайте еще обсудим сейчас, какие дополнительные меры необходимо предпринять и для поддержки семей погибших и пострадавших, и для того, чтобы учесть все, что там случилось, в работе исполнительной власти, региональной исполнительной власти и принять некоторые другие решения", — Дмитрий Медведев.
Ранее, мэр города Кемерово Илья Середюк заявил, что около сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» может быть построен мемориал в память о погибших при пожаре. По последним данным в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, 64 человека погибло, 51 ранен, еще шестеро числятся без вести.
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