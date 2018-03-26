Германия рассматривает высылку российских дипломатов

СМИ: В Германии рассматривают вопрос высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипаля»

«Идёт подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Это будет общее решение нескольких стран ЕС», — приводит издание Bild слова источника. Правительство Германии рассматривает вопрос высылки российских дипломатов на фоне ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщил источник в правительстве ФРГ.

Как отмечается, решение может быть принято в течение дня.

Ранее британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.