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Германия рассматривает высылку российских дипломатов
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СМИ: В Германии рассматривают вопрос высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипаля» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Германии рассматривает вопрос высылки российских дипломатов на фоне ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщил источник в правительстве ФРГ.
«Идёт подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Это будет общее решение нескольких стран ЕС», — приводит издание Bild слова источника.
Как отмечается, решение может быть принято в течение дня.
Ранее британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.
В согласованной кампании могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ещё около десятка других стран.
RT на русском: последние новости
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