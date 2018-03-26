Германия рассматривает высылку российских дипломатов

Правительство Германии рассматривает вопрос высылки российских дипломатов на фоне ситуации с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщил источник в правительстве ФРГ.
«Идёт подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Это будет общее решение нескольких стран ЕС», — приводит издание Bild слова источника.
Как отмечается, решение может быть принято в течение дня.
Ранее британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.