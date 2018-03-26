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Польша и Прибалтика абсолютно несамостоятельны в своих решениях — политолог
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16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Польша и Прибалтика абсолютно несамостоятельны в своих решениях — политолог 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее российские послы в Польше, Литве, Латвии и Эстонии были вызваны в министерства иностранных дел этих стран.
Василий Колташев, руководитель центра политэкономических исслекдований, прокомментировал факт вызова российских послов в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в министерства иностранных дел этих стран. «Польша, Литва, Латвия и Эстония абсолютно несамостоятельные в своей внешней политике страны, они сейчас будут разжигать конфликт с Россией, выставлять требования. К этому нужно относиться стойко и спокойно, заранее зная, что от властей этих государств нам не стоит ждать ничего хорошего. Их реакция не будет адекватной, и не будет иметь никакого отношения к двухсторонним отношениям между Россией и этими странами», — приводит слова Колташева RNS. Польша и страны Прибалтики поддержали дипломатический демарш Великобритании, связанный с «делом Скрипаля». Экс-шпион был отравлен неким нервно-паралитическим газом 4 марта в Солсбери вместе со своей дочерью. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, премьер-министр Великобритании Тереза обвинила в покушении Россию. Из Лондона были высланы 23 российских дипломата, российский ответ был симметричен. Также «дело Скрипаля» обсуждалось на встрече глав Евросоюза, из-за чего была изменена ее повестка: первоначально на встрече должны были обсуждаться последствия BREXIT.
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