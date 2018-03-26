Ирландия может выслать российских дипломатов

В Ирландии заявили о возможности высылки российских дипломатов

«Представляется уместным рассмотрение этого вопроса… Если мы этого не сделаем, то с нас могут спросить, почему мы не действуем в поддержку страны, являющейся нашим союзником», — цитирует его The Times. Ирландии следует выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией . Об этом заявил министр финансов Ирландии Паскел Донахью.

Кроме того, о возможной высылке дипломатов заявил на прошлой неделе премьер-министр страны Лео Вардакар.

Ранее СМИ сообщили, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.