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МИД: Британия навязывает ЕС ухудшение отношений с Россией
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США высылают российских дипломатов

МИД: Британия навязывает ЕС ухудшение отношений с Россией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Лондон навязывает странам Евросоюза ухудшение отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.
По её словам, уходящая из ЕС Британия эксплуатирует фактор солидарности. «Великобритания-то покидает евросемью. Брекзит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией», — написала Захарова.
Ранее стало известно, что около 20 стран, входящих в Европейский союз, могут уже 26 марта выслать российских дипломатов в связи с обвинениями в адрес РФ по «делу Скрипаля». Среди них Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.
4 марта бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте прямо обвинила Москву в отравлении бывшего полковника ГРУ газом «Новичок». Россия категорически отрицает обвинения Лондона.
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