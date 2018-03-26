Пушков прокомментировал решение Польши выслать российских дипломатов 

Между враждой и невраждой по отношению к России Польша всегда выбирает первое, отметил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя решение польского МИДа о выдворении сотрудников российской дипмиссии.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев был вызван в МИД РП, де его проинформировали о намерении выслать из страны российских дипломатов.
"Польша первой из стран ЕС приняла решение выслать наших дипломатов. Выбирая между враждой и невраждой с Россией, Варшава всегда выберет вражду", — написал Пушков в Twitter.
Напомним, что после обвинения России в покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь из Англии были высланы 23 российских дипломата. Кроме того, британская сторона призвала ряд европейских государств последовать ее примеру. Москва отрицает свою причастность к инциденту.