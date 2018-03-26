Пушков: Потенциал ухудшения отношений США с Россией не исчерпан 

В Вашингтоне ищут новые способы, как еще больше испортить отношения с Москвой, считает глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Судя по последним шагам США, потенциал ухудшения отношений с Россией далеко еще не исчерпан. И администрация США работает в этом направлении", — написал политик в Twitter.
Ранее стало известно, что власти США решили выслать 60 российских дипломатов и закрыть российское генконсульство в Сиэтле из-за отравления в Великобритании бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. США покинут 48 сотрудников посольства и 12 членов постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил протест американским властям, МИД России пообещал ответить на «провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном», предпринятый США и рядом европейских стран.