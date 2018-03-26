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Захарова заявила о «навязывании» Лондоном своего мнения
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Захарова: Британия навязывает остающимся в ЕС странам ухудшение отношений с Россией 

RT на русском 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Великобритания, уходящая из Евросоюза, навязывает остающимся в блоке странам ухудшение отношений с Россией, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Сейчас начнётся «парад суверенитетов» — верноподданнические проявления политической поддержки Лондона странами ЕС», — написала она в Facebook.
По её словам, всё, что сейчас будет происходить в публично-дипломатической сфере, будет объясняться в столицах ЕС «солидарностью» с Лондоном, как того требует единая внешняя политика сообщества.
«И даже можно было бы (хотя нельзя) с этим согласиться, вспомнить известное «один за всех, и все за одного». Если бы не одно «но». Великобритания-то покидает Евросемью. Брексит никто не отменял, и бракоразводный процесс идёт полным ходом. То есть страна, которая уходит из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией», — считает Захарова.
Она отметила, что когда Лондон выйдет из ЕС, его ничто не будет связывать обязательствами в рамках единого внешнеполитического курса, а оставшиеся в блоке страны «так и будут связаны круговой порукой антироссийской солидарности, навязанной когда-то британцами».
«Один их всех, и все под одного — новый девиз, подаренный Лондоном Брюсселю», — заключила представитель внешнеполитического ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что до 20 европейских стран готовятся к высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери.
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