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В МИД РФ отреагировали на решение Запада
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МИД отреагировал на решение стран Запада выслать российских дипломатов 

RT на русском 1 час назад
МИД России выражает решительный протест в связи с решением западных стран выслать российских дипломатов.
Как заявили в пресс-службе ведомства, данный шаг рассматривается Россией «в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных» в отравлении в Солсбери.
>> 17 стран высылают российских дипломатов
«Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в «деле Скрипалей» и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — говорится в сообщении.
Дипломаты также подчеркнули, что выдвинутые против России обвинения являются огульными.
«Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдёт бесследно и мы на него отреагируем», — добавили в МИД.
Ранее стало известно, что Соединённые Штаты, Канада и 14 стран Евросоюза высылают российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Британии.
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 Ещё 19 источников 
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