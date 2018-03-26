Послов России вызвали в МИД четырех стран ЕС

МИД Латвии, Литвы и Эстонии вызвали российских послов в понедельник, 26 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатические источники.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов был вызван в МИД к 15:00 по московскому времени. Позже дипломат проведет пресс-конференцию. В это же время посол РФ в Эстонии Александр Петров посетит министерство иностранных дел страны. Посол России в Литве Александр Удальцов также вызван в МИД этой страны.

По данным РИА Новости, посол РФ в Польше Сергей Андреев рассказал о решении властей страны выслать российских дипломатов.

Незадолго до этого польские СМИ сообщили о задержании человека, работавшего на Россию. По информации TVP, он интересовался деятельностью Министерства энергетики Польши.

Четвертого марта на скамейке торгового центра в английском Солсбери прохожие обнаружили 66-летнего экс-разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь, находившихся без сознания. По словам врачей, отец и дочь до сих пор находятся в «критическом, но стабильном» состоянии.

Скрипаль, оказавшийся двойным агентом, в 2006 году был осужден в России на 13 лет за госизмену и шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 году он получил убежище в этой стране в рамках сделки по обмену шпионами. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», которое производилось в СССР с 1970-х годов.

В Кремле все обвинения в адрес РФ отрицают. Российские власти заявили, что не располагают информацией о том, чем в последнее время занимался Скрипаль и с чем может быть связано случившееся.