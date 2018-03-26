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Кто такая Мэй? Эксперт высмеял британского премьера
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Кто такая Мэй? Эксперт высмеял британского премьера 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Бывший старший научный сотрудник Гудзонского института США Дмитрий Михеев в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» рассказал, как Москва должна реагировать на вызовы Великобритании.
Россия не должна вестись на провокации Великобритании в связи с так называемым «делом Скрипаля». Так считает бывший старший научный сотрудник Гудзонского института США Дмитрий Михеев. По его мнению, Москве нужно «с достоинством» реагировать на вызовы запада в целом и Лондона в частности.
«Ей (Великобритании — прим.ред) можно посочувствовать. Как должно вести себя уверенное в себе государство? Надо вести себя с достоинством», — подчеркнул Михеев в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».
Кроме того эксперт резко раскритиковал нынешнее руководство Великобритании. По его словам, в Лондоне произошла «деградация» элиты, и на смену умным образованным людям пришли те, кто выдвигают против России нелепые обвинения.
«Я хочу сказать, что (Тереза) Мэй и (Борис) Джонсон — это просто деградация элиты. Была же великолепная, образованная элита, а сейчас никого нет… И сами посудите, кто такая Мэй?! Кто ее избирал? Она в своей партии заняла место, потому что (Дэвид) Кэмерон был совершенно бесполезным. Что это за демократия?», — выразил недоумение Михеев.
Отношения между Великобританией и Россией резко ухудшились после того, как в Солсбери были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь. В Лондоне, практически не проводя никакого расследования, обвинили в причастности к произошедшему Москву. По словам британского премьер-министра Терезы Мэй, во время покушения было использовано химическое вещество «Новичок», якобы произведенное в СССР.
С обвинениями в адрес России по «делу Скрипаля» выступил и глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он связал случившееся с президентскими выборами в России. По словам Джонсона, таким образом всему миру продемонстрировали, что «ни один бывший российский агент не может спать спокойно». Стоит отметить, что оба эти заявления были сделаны практически сразу же после отравления Сергея Скрипаля.
Доказательств причастности РФ к случившемуся у Великобритании нет. Однако это не помешало Лондону уже принять меры в адрес Москвы. Не дождавшись окончания расследования, британское правительство выслало российских дипломатов и развернуло активную информационную кампанию против России.
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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