Представитель Могерини проигнорировала вопрос о высылке постпреда РФ при ЕС 

БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич оставила без ответа вопрос о том, поднимался ли в ходе дискуссий в Евросоюзе вопрос о возможной высылке постпреда РФ при ЕС в качестве меры реагирования на инцидент в Солсбери.
На брифинге ЕК в понедельник один из журналистов задал вопрос, не высказывалась ли идея, вслед за отзывом из РФ посла ЕС, высылки и российского постпреда при Евросоюзе.
"На европейском уровне я уже напомнила, какие меры были приняты", — сказала Косьянчич.
Ранее Евросовет согласовал решение об отзыве для консультаций посла в РФ Маркуса Эдерера, возложив вину за инцидент в Солсбери на РФ. Остальные меры, согласованные на саммите ЕС, в том числе решения о возможной высылке дипломатов РФ, будут самостоятельно принимать отдельные страны ЕС.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.