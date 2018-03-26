Представитель Могерини проигнорировала вопрос о высылке постпреда РФ при ЕС

На брифинге ЕК в понедельник один из журналистов задал вопрос, не высказывалась ли идея, вслед за отзывом из РФ посла ЕС, высылки и российского постпреда при Евросоюзе.

"На европейском уровне я уже напомнила, какие меры были приняты", — сказала Косьянчич.

Ранее Евросовет согласовал решение об отзыве для консультаций посла в РФ Маркуса Эдерера , возложив вину за инцидент в Солсбери на РФ. Остальные меры, согласованные на саммите ЕС, в том числе решения о возможной высылке дипломатов РФ, будут самостоятельно принимать отдельные страны ЕС.