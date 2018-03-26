Ещё
Представитель Могерини проигнорировала вопрос о высылке постпреда РФ при ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Представитель Могерини проигнорировала вопрос о высылке постпреда РФ при ЕС 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич оставила без ответа вопрос о том, поднимался ли в ходе дискуссий в Евросоюзе вопрос о возможной высылке постпреда РФ при ЕС в качестве меры реагирования на инцидент в Солсбери.
На брифинге ЕК в понедельник один из журналистов задал вопрос, не высказывалась ли идея, вслед за отзывом из РФ посла ЕС, высылки и российского постпреда при Евросоюзе.
"На европейском уровне я уже напомнила, какие меры были приняты", — сказала Косьянчич.
Ранее Евросовет согласовал решение об отзыве для консультаций посла в РФ Маркуса Эдерера, возложив вину за инцидент в Солсбери на РФ. Остальные меры, согласованные на саммите ЕС, в том числе решения о возможной высылке дипломатов РФ, будут самостоятельно принимать отдельные страны ЕС.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
РИА Новости: последние новости
"Своя шкура дороже": в Госдуме раскритиковали кемеровских чиновников Из Чехии вышлют "незадекларированных разведчиков", заявил премьер В Кремле назвали некорректным вопрос о претензиях к Тулееву по пожару в ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Польша высылает российских дипломатов328
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди60
Умер Сергей Мавроди230
Украина задержала российское судно216
Собчак обвинили в пиаре на костях119
Видео
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
06:25
Лолита раскрыла тайну исчезновения Понаровской
Шоу-бизнес
01:22
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно
Пожары Происшествия
01:33
Названы топ‑5 городов в РФ для отдыха на майские праздники
Новости Москвы
01:22
В Кемеровской области объявлен траур
Происшествия
02:35
«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово
Политика
00:48
В парке «Зарядье» появится медкабинет
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение