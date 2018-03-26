Главы избиркомов в Петербурге остались без премий за работу на выборах 

Руководителям избирательных комиссий в Петербурге не выплатили премии за работу на выборах президента, передает ТАСС. Соответствующее постановление было принято 26 марта на заседании ЦИК.
По предварительным данным, нулевой коэффициент для глав избиркомов Северной столицы был установлен из-за имеющихся к ним претензий. «Были серьезные замечания к работе избирательных комиссий, поэтому так решили», — пояснил зампред Центризбиркома Николай Булаев.
Также без премий остались руководители избиркомов в Севастополе. Большинство председателей региональных избирательных комиссий получили максимальную выплату — с коэффициентом 2,5 к окладу. Для ряда комиссий коэффициент составил 1,5.
Напомним, по результатам выборов действующий лидер государства Владимир Путин набрал более 76% голосов избирателей и со значительным отрывом обошел своих конкурентов в президентской гонке.