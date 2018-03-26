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Британия намерена арестовать российское имущество «сомнительного происхождения»
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Британия намерена арестовать российское имущество «сомнительного происхождения» 

Rambler News Service 1 час назад
Власти Великобритании намерены арестовать связанное с Россией имущество на территории страны, происхождение которого вызывает вопросы, заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон на пресс-конференции по итогам переговоров с министром обороны Эстонии Юри Луйком, сообщает Delfi.
«В ближайшие недели и месяцы правительство будет работать очень тщательно и заниматься решением проблемы. Уже выданы ордеры на арест имущества неизвестного происхождения. Соответствующий закон как раз недавно вступил в силу. Наша задача заключается в том, чтобы учесть все приобретенное неясным способом имущество, и для этого уже предприняты необходимые шаги», — ответил Уильямсон на соответствующий вопрос журналистов.
Уильямсон прибыл в Эстонию для посещения крупнейшей зарубежной миссии Великобритании. В рамках усиленного передового присутствия НАТО (Enhanced Forward Presence) в Эстонии проходят службу 900 британских военнослужащих.
В свою очередь Луйк выразил полную поддержку Великобритании по «делу Скрипаля».
«Эстония — вместе со своим союзником Великобританией как в радости, так и в горе. Эстония осуждает незаконное использование силы со стороны России в Солсбери, где на территории суверенного государства было использовано химическое оружие. Мы всецело доверяем проведенному Британией расследованию и призываем Россию прекратить эту нелегальную деятельность», — сказал Луйк.
С Уильямсоном также встретился премьер-министр Эстонии Юри Ратас, который поблагодарил Лондон за значительный вклад в коллективную оборону НАТО в Эстонии, а также обещал полную поддержку в расследовании атаки в Солсбери и планировании дальнейших шагов.
Ранее Британия приняла решение выслать из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в причастности к которому британские власти голословно обвиняют Россию.
17 марта МИД России объявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов из Британии. Москва приняла решение выслать 23 британских дипломата, а также отозвала согласие на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Москва резко отрицает причастность к инциденту в виду отсутствия каких-либо доказательств причастности России. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что мотивом отравивших экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могло стать желание осложнить проведение в РФ Чемпионата мира по футболу этим летом.
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