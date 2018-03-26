Bild: Берлин изучает вопрос о высылке дипломатов РФ 

БЕРЛИН, 26 марта. /ТАСС
/. Правительство ФРГ
рассматривает вопрос высылки российских дипломатов из страны в качестве реакции на инцидент в Солсбери. Об этом сообщил в понедельник таблоид Bild со ссылкой на источники в кабмине.
По данным издания, в течение дня ряд стран ЕС
и США
обнародуют совместное заявление о мерах против РФ
. «Идет подготовка к возможной высылке российских дипломатов из Германии. Это будет общее решение нескольких стран ЕС», — приводит Bild
слова источника в правительстве ФРГ.