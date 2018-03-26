Против РФ разрабатывают меры в ЕС

Страны ЕС разрабатывают в «европейских рамках» меры в отношении России по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом заявила Майя Косьянчич, представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.
«Это делается в европейских рамках, но, когда мы говорим о решениях на национальном уровне, их принимают сами страны ЕС», — цитирует её РИА Новости.
Ранее британское издание The Times сообщило, что 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов.
22 марта в Брюсселе прошёл саммит, на котором лидеры ЕС согласовали заявление по ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
Политолог Александр Рар в беседе с НСН оценил возможность введения новых санкций против России на фоне ситуации с отравлением Сергея Скрипаля.