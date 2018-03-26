Столкнувшись с «унизительными вызовами», которые представляет Россия, Запад, как пишет французский политолог Иван Бло в своей статье для Boulevard Voltaire, «придумал новый миф, чтобы себя подбодрить»: российская экономика слаба и находится на таком же уровне, как и испанская. Однако, как утверждает политолог, подтверждая свои слова данными аналитических центров, Россия — «это, бесспорно, вторая или третья мировая экономика после Китая и США», а западные элиты снова «скрывают правду».
Владимир Путин одерживает «триумфальную» победу на выборах. Он добивается успехов в Сирии. Его военное оборудование «впечатляет», а НАТО признаёт его превосходство в сверхзвуковом оружии. Столкнувшись с этими «унизительными вызовами», Запад, как пишет французский политолог Иван Бло в своей статье для Boulevard Voltaire, «придумал новый миф, чтобы себя подбодрить»: российская экономика слаба и находится на таком же уровне, как и испанская.
По словам политолога, Запад «ни во что не ставит» данные, предоставляемые такими серьёзными организациями, как FMI. Согласно исследованию этого центра, расположенного в Вашингтоне, в 2017 году ВВП Испании составил $1768 млрд, в то время как у России практически такой же показатель, как и у Германии, — $4149 млрд
«Согласно этому критерию, Россия — пятая или шестая мировая экономика», — утверждает Иван Бло.
Россия занимает третье место в мире по потреблению электроэнергии. С момента прихода к власти Путина в 2000 году благосостояние россиян увеличилось в три раза. Конечно, с 2013 года рост экономики снизился, составив 1,5%, — такой же показатель сейчас и у Франции. Что касается безработицы, то в России она намного ниже, чем во Франции, — всего 5%. Падение экономического роста не столько связано с западными санкциями, сколько со снижением цен на нефть.
«Глупые антироссийские санкции и архаичный протекционизм даже поспособствовали появлению в России сильной и более прибыльной сельскохозяйственной продукции!» — отмечает французский политолог.
Но здесь западные «эксперты» изобрели новый миф — Россия полностью зависит от прибыли с экспорта газа и нефти. Однако цифры говорят об обратном. Нефть составляет 29% ВВП — это много, но это меньшая часть. Оставшийся 71% ВВП «никак не связан с нефтью». Сравнивать Россию с Венесуэлой, как это однажды сделал министр иностранных дел Франции Брюно Ле Мэр, — это выдавать в себе «двоечника».
«А что с бюджетом? Государственный долг составляет 22 процента ВВП против 96 процентов во Франциии! Налоги в России намного ниже, чем во Франции, и это признаёт американский аналитический центр антироссийской направленности Heritage Foundation (фонд «Наследие»)», — сообщает Иван Бло.
«Короче говоря, это может не понравиться, но Россия — это, бесспорно, вторая или третья мировая экономика после Китая и США. Если Путину не хватает «стратегического видения», то что можно сказать о Франции и даже о США, которые погрязли в сумасшедших долгах? И снова — как и в деле иммиграции — наши так называемые элиты скрывают правду», — пишет французский политолог Иван Бло.