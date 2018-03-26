Чехия вышлет «незадекларированных разведчиков» РФ

"А если кто-то думает, что они делают что-то хорошее для нашей страны, то он скверно заблуждается. К тому же российская сторона скандально обвинила нас в том, что этот яд "Новичок" якобы производится у нас. Это бессовестная ложь", — добавил премьер.

В Чехии их, вроде бы, больше всего в Европе", — написал в соцсети Бабиш.