Кремль сообщит, если Путин примет решение о поездке в Кемерово

"Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин приехать в Кемерово, где при пожаре в торговом центре в воскресенье погибли 64 человека.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>