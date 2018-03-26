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Кремль сообщит, если Путин примет решение о поездке в Кемерово
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Кремль сообщит, если Путин примет решение о поездке в Кемерово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что информация о возможной поездке Владимира Путина в Кемерово в связи с трагическими событиями появится, если глава государства примет решение по этому поводу.
"Если президентом будет принято такое решение, мы вам сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин приехать в Кемерово, где при пожаре в торговом центре в воскресенье погибли 64 человека.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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