Польша высылает российских дипломатов

Польша решила выслать российских дипломатов

В частности, речь шла о высылке российских дипломатов.

Об этом сообщает РИА «Новости».

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