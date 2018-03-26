Польша высылает российских дипломатов

В понедельник Варшава проинформировала о решении выслать российских дипломатов, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что послов России в Польше, Латвии, Литве и Эстонии вызывали в министерства иностранных дел этих республик.
Напомним, в пятницу сообщалось, что Евросоюз в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может принять некоторые меры против России.
В частности, речь шла о высылке российских дипломатов.