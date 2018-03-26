Путин изолировал Россию в политическом отношении

Мост президента России Владимира Путина , соединяющий Крым Россией , будут вводить в эксплуатацию в День Победы 9 мая, когда россияне отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией . Мост протяженностью 19 километров обошелся в 3,2 миллиарда евро, и его строительство длилось два года.

Мост Путина соединяет с Россией Крымский полуостров, незаконно захваченный у Украины . Проект моста довольно символичен. Он объединяет транспортную систему Крыма с российской, но политически изолирует Россию от Европы.

Путин создал из России образ крепости, которую окружают злые западные страны. При помощи точно такого же образа СССР в течение многих десятилетий обосновывал свою систему и положение в международной политике.

Своими агрессивными действиями путинская Россия портит отношения с Западом. Захват Крыма, военные действия на Восточной Украине и в Сирии , вмешательство в выборы президента Америки — все эти действия только увеличивают пропасть между Западом и Россией.

Последним шагом России считается попытка отравления шпиона на территории Великобритании . Страны ЕС единодушно полагают, что Россия с большой степенью вероятности виновна в отравлении нервно-паралитическим газом бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.

Великобритания выслала российских дипломатов, Россия ответила тем же. Великобритания просит остальные страны-члены ЕС последовать ее примеру. Некоторые страны пока еще думают о том, чтобы выслать из страны российских дипломатов. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipilä) заявил, что Финляндия обдумывает возможные действия.

Финляндия всегда готова ослабить напряжение и поддержать диалог в трудной ситуации. Однако вещи нужно называть своими именами, и для диалога необходимо участие обеих сторон. России в своих же собственных интересах стоит сломать возведенные политические стены. ЕС мог бы стать для России полезным и важным партнером, если бы появились предпосылки для сотрудничества.