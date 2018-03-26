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Путин изолировал Россию в политическом отношении
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Путин изолировал Россию в политическом отношении 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Мост президента России Владимира Путина, соединяющий Крым с Россией, будут вводить в эксплуатацию в День Победы 9 мая, когда россияне отмечают победу Советского Союза над нацистской Германией. Мост протяженностью 19 километров обошелся в 3,2 миллиарда евро, и его строительство длилось два года.
Мост Путина соединяет с Россией Крымский полуостров, незаконно захваченный у Украины. Проект моста довольно символичен. Он объединяет транспортную систему Крыма с российской, но политически изолирует Россию от Европы.
Путин создал из России образ крепости, которую окружают злые западные страны. При помощи точно такого же образа СССР в течение многих десятилетий обосновывал свою систему и положение в международной политике.
На самом деле постсоветскую Россию приняли на Западе с распростертыми объятиями как равноправного партнера. Россию объявили стратегическим партнером НАТО и ЕС. Россия стала членом клуба ведущих промышленных стран, Всемирной торговой организации и Европейского совета.
Своими агрессивными действиями путинская Россия портит отношения с Западом. Захват Крыма, военные действия на Восточной Украине и в Сирии, вмешательство в выборы президента Америки — все эти действия только увеличивают пропасть между Западом и Россией.
Последним шагом России считается попытка отравления шпиона на территории Великобритании. Страны ЕС единодушно полагают, что Россия с большой степенью вероятности виновна в отравлении нервно-паралитическим газом бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери.
Великобритания выслала российских дипломатов, Россия ответила тем же. Великобритания просит остальные страны-члены ЕС последовать ее примеру. Некоторые страны пока еще думают о том, чтобы выслать из страны российских дипломатов. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля (Juha Sipilä) заявил, что Финляндия обдумывает возможные действия.
Финляндия всегда готова ослабить напряжение и поддержать диалог в трудной ситуации. Однако вещи нужно называть своими именами, и для диалога необходимо участие обеих сторон. России в своих же собственных интересах стоит сломать возведенные политические стены. ЕС мог бы стать для России полезным и важным партнером, если бы появились предпосылки для сотрудничества.
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