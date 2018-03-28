Россия готова развивать отношения со всеми странами

"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений, готова ли дальше американская сторона выполнять, собственно, слова, сказанные президентом Трампом… Это зависит от наших американских коллег, будут ли наши американские коллеги говорить на эту тему, или не будут. Российская сторона остается открытой, конечно", — подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос, не скажется ли высылка российских дипломатов из США в связи с "делом Скрипаля" на готовности РФ к такой встрече, Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, но пока в Кремле нет никакой информации о позиции Вашингтона.