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Россия готова развивать отношения со всеми странами
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Россия готова развивать отношения со всеми странами, заявили в Кремле 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия готова идти на развитие отношений со всеми странами, включая США, настолько, насколько готовы к этому ее оппоненты или партнеры, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин неоднократно объяснял свою основополагающую позицию международных дел. Путин готов, и российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных и взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты или партнеры", — сказал Песков, отвечая на вопрос, сохраняется ли у Путина желание встречаться с президентом США Дональдом Трампом.
Отвечая на уточняющий вопрос, не скажется ли высылка российских дипломатов из США в связи с "делом Скрипаля" на готовности РФ к такой встрече, Песков отметил, что Россия остается открытой к диалогу, но пока в Кремле нет никакой информации о позиции Вашингтона.
"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений, готова ли дальше американская сторона выполнять, собственно, слова, сказанные президентом Трампом… Это зависит от наших американских коллег, будут ли наши американские коллеги говорить на эту тему, или не будут. Российская сторона остается открытой, конечно", — подчеркнул Песков.
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