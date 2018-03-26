Путин изменил график после пожара в Кемерове

Президент России Владимир Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей и юношества. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 26 марта.

«Президент выразил соболезнования. В администрации президента тоже соболезнуют», — сказал Песков. Пресс-секретарь также сообщил, что Путин постоянно получал информацию о спасательных работах.

Однако Песков пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура.