Путин изменил график после пожара в Кемерове 

Президент России Владимир Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей и юношества. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 26 марта.
Пресс-секретарь также сообщил, что Путин постоянно получал информацию о спасательных работах.
«Президент выразил соболезнования. В администрации президента тоже соболезнуют», — сказал Песков.
Однако Песков пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура.