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Путин изменил график после пожара в Кемерове
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Путин изменил график после пожара в Кемерове 

Lenta.ru 1 час назад
Президент России Владимир Путин перенес церемонию вручения премий за произведения для детей и юношества. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 26 марта.
Пресс-секретарь также сообщил, что Путин постоянно получал информацию о спасательных работах.
«Президент выразил соболезнования. В администрации президента тоже соболезнуют», — сказал Песков.
Однако Песков пока не располагает информацией об объявлении всероссийского траура.
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