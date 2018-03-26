Песков: РФ не получала от США заявлений о дипломатах

"Мы привыкли не ориентироваться на сообщения СМИ, каких-либо официальных заявлений мы до сих пор не слышали и не видели из Вашингтона о предполагаемой высылке наших дипломатов, будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ", — сказал Песков.

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что в Вашингтоне подготовлен список из нескольких российских дипломатов, которых предполагается выслать из США.