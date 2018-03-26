Песков призвал не спешить с версиями пожара в Кемерове

Песков считает преждевременным говорить о версиях пожара в Кемерово

"Было бы совершенно ошибочно сейчас говорить о каких-то версиях. Вы знаете, что Следственный комитет работает на месте трагедии. Собственно, только Следственный комитет может сейчас выдвигать какие-то версии произошедшего. И неправильно сейчас забегать вперед и говорить о чем-то", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, располагает ли Кремль информацией об ответственных за трагедию в Кемерово. Кремль не располагает информацией о причинах пожара в торговом центре в Кемерово , пока об этом преждевременно говорить, поскольку продолжаются работы следственных органов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека.