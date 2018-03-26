Министр иностранных дел КНР Ван И совершит рабочий визит в Россию

«Специальный посланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета КНР , министр иностранных дел КНР Ван И с 27 по 28 марта совершит рабочий визит в Россию. Визит министра в качестве спецпосланника председателя является отражением особого характера российско-китайских отношений», — сообщила на брифинге Хуа Чуньин.

В беседе с «КВ» Хуа Чуньин пояснила, что визит Ван И в качестве спецпосланника имеет особый смысл.

«Это подчеркивает важность наших отношений. Он будет представлять председателя Си Цзиньпина , ведь президент Путин совсем недавно был переизбран на должность президента», — сказала представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Она отметила, что китайский министр встретится с руководством России и проведёт переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым

«Стороны обсудят подготовку ежегодных встреч на высоком уровне, а также обменяются мнениями по углублению двустороннего сотрудничества», — сказала Хуа Чуньин.

Она добавила, что после переизбрания Путина на должность президента России китайско-российские отношения получили новый шанс на дальнейшее развитие.

Ранее о визите китайского министра сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин

По словам Кожина, Лавров и Ван И обменяются мнениями относительно состояния и перспектив дальнейшего развития российско-китайского стратегического партнерства, будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в международных делах и более актуальные региональные проблемы.