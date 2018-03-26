В Великобритании выданы ордера на арест российских активов сомнительного происхождения

Великобритания выдала ордера на арест сомнительного имущества, в отношении которого в стране начал действовать новый закон. Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон

Таким образом, по его словам, власти собираются вести учет имущества, которое было «добыто непонятным образом». Решение этой проблемы правительство намерено обеспечить старательной работой, заверил министр.

Он обвинил президента РФ в намерении внести «раскол между Великобританией и ее союзниками», однако, по словам Уильямсона, " Эстония и многие другие государства показали, что это невозможно".

О дальнейших шагах, которые Британия планирует предпринять в отношении России в связи с делом об отравлении Скрипаля, Уильямсон не стал рассказывать, отметив, что об этом должна сообщить премьер Тереза Мэй