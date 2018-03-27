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Для этого подходит московский формат — Лавров о диалоге с США на тему Афганистана
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Для этого подходит московский формат — Лавров о диалоге с США на тему Афганистана 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам главы российского МИД, чтобы разговор оказался плодотворным, необходимы условия для прямого диалога.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление, что США уклоняются от участия в Московской конференции по Афганистану.
«Важно создать условия для прямого диалога Кабула и талибов, но для этого больше подходит московский формат», — сказал Лавров.
Министр с сожалением отметил, что предложения России о серьезном разговоре пока не были всерьез восприняты Вашингтоном, но важно продолжать диалог с теми, кто заинтересован в стабилизации ситуации в Афганистане.
«Когда руководители стран, шепча нам на ухо извинения, высылают наших дипломатов, это результат колоссального давления и колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на внешнеполитической арене. Ситуация вокруг «дела Скрипаля» доказала, что в мире осталось мало самостоятельных игроков», — подытожил Лавров.
Ранее в МИД России рассказали о целях США в Афганистане.
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