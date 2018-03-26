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За провокацией в Солсбери стоят мощные силы Британии и США, заявили в МИД
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За провокацией в Солсбери стоят мощные силы Британии и США, заявили в МИД 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. За провокацией в Солсбери — отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери — стоят мощные силы в США и Великобритании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В понедельник ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Албания, Украина и Норвегия приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.
"Если бы не эти цифры (по высылке дипломатов — ред.) сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный, адский перформанс, который устроил Лондон, и кто является бенефициаром всей этой ситуации", — заявила Захарова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».
"На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании", — добавила она. Мотивом, по ее словам, является продолжение «абсолютного наступления» на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.
В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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