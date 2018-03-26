Министр обороны Великобритании заявил, что мир послал мощный сигнал Путину, поддержав Лондон из-за химатаки в Солсбери

По словам главы Минобороны, общая позиция — мощный сигнал Кремлю и президенту РФ Владимиру Путину . Он отметил, что Путин хочет внести раскол в отношения Британии и ее союзников, но западные страны показали, что они едины, поддержав Лондон.

Уильямсон предупредил, что терпение международной общественности по «делу Скрипаля» на пределе. По его словам, поддержка Великобритании со стороны союзников сама по себе стала поражением для Путина.

Гэвин Уильямсон накануне прибыл в Эстонию с двухдневным визитом. Как сообщили

в пресс-службе министерства обороны республики, сразу после прибытия он направился вместе с министром обороны Эстонии Юри Луйком в военный городок в Тапа для встречи с дислоцированными военнослужащими боевой группы НАТО, а также с эстонскими солдатами.

Эту группу возглавляют контингент солдат Великобритании, в составе 800 человек. В боевую группу НАТО входят также около 300 военнослужащих Дании . У них на вооружении находится тяжелая бронетехника, в том числе танки и боевые машины пехоты.

Луйк, обращаясь к военным в своей речи, сказал, что «как Великобритания и ее солдаты стоят рядом с Эстонией, так и Эстония готова стоять рядом с Великобританией». Он ответил, что «современному миру угрожают не только на поле боя, но угрозы носят и более сложный и трудно идентифицируемый характер». «Ваше присутствие здесь — это отстаивание того, во что мы как члены НАТО верим», — заявил министр.

В воскресенье вечером Уильямсон встретился с премьер-министром Юри Ратасом. Как сообщает

Postimees.ee, на понедельник у британского министра запланированы встречи с президентом Керсти Кальюлайд и министром обороны Юри Луйком. Уильямсон также возложит венок на могилы британских военных на кладбище Сил обороны.

Ранее министр обороны Британии отличился грубой лексикой, выступая 15 марта на пресс-конференции с комментариями по «делу Скрипаля». Он в жесткой форме посоветовал России не отвечать на высылку российских дипломатов из Британии, на которую Лондон пошел из-за инцидента в Солсбери. «Мы посмотрим, как Россия ответит на наши действия. То, что Россия сделала в Солсбери, безусловно, жестоко и возмутительно. Мы на это ответили. Если честно, России следует убраться и заткнуться», — сказал Уильямсон.

"базарной хабалки", продемонстрированная Уильямсоном, «замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции».

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров предположил, что 41-летнему Гэвину Уильямсону не хватает образования. «Симпатичный молодой человек, наверное, ему хочется войти в историю громкими заявлениями. Ну, может, образования не хватает», — сказал он.

Германия, Польша, Ирландия, Литва, Болгария, На прошлой неделе стало известно, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, вслед за Британией готовятся около 20 стран, в том числе Франция Нидерланды , Эстония, Латвия Чехия , Дания. В минувшую пятницу Европейский союз отозвал своего посла в России Маркуса Эдерера

По данным Reuters, 26 марта

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