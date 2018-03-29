МИД связал провокации вокруг «дела Скрипаля» с ситуацией в Сирии

По ее словам, на протяжении нескольких лет красной линией во всех переговорах, встречах, конференциях международного сообщества по теме Сирии остается химическое оружие. Она подчеркнула, что химическое оружие было уничтожено при участии западных стран.

"Оно (химоружие — ред.), оказалось, как утверждали западные коллеги, все-таки применяется Дамаском Россия постоянно говорила, что это не так, что это провокационные действия. Как можно было решить вопрос с тем, чтобы постараться выключить Россию из дискуссии по химическому оружию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии? Очень просто — сказать о том, что Россия применяет химическое оружие даже на территории Великобритании ", — сказала Захарова.

Канада, Норвегия, Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза , а также США Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.

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