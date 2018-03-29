Ещё
МИД связал провокации вокруг «дела Скрипаля» с ситуацией в Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД связал провокации вокруг «дела Скрипаля» с ситуацией в Сирии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва считает, что провокации вокруг дела Сергея Скрипаля и химического оружия имеют отношение к ситуации в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, на протяжении нескольких лет красной линией во всех переговорах, встречах, конференциях международного сообщества по теме Сирии остается химическое оружие. Она подчеркнула, что химическое оружие было уничтожено при участии западных стран.
"Оно (химоружие — ред.), оказалось, как утверждали западные коллеги, все-таки применяется Дамаском. Россия постоянно говорила, что это не так, что это провокационные действия. Как можно было решить вопрос с тем, чтобы постараться выключить Россию из дискуссии по химическому оружию на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии? Очень просто — сказать о том, что Россия применяет химическое оружие даже на территории Великобритании", — сказала Захарова.
Работавший на британские спецслужбы Скрипаль и его дочь были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
МИД потребовал освободить экипаж судна "Норд" Эксперт рассказал об угрозах для сотрудничества России и ЕС Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского
 Ещё 43 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну303
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово115
Украина дала ответ по выдаче пранкера120
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми86
Захарова рассказала об ответе РФ на высылку дипломатов24
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение