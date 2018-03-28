Матери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля не сообщили об инциденте в Солсбери

Мать экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль, проживающая в России , до сих пор не знает о несчастье, произошедшем с ее сыном в британском городе Солсбери, сообщает. Об этом журналистам рассказала племянница Скрипаля Виктория Скрипаль.

Она пояснила, что мать Скрипаля уже в очень преклонном возрасте, ей 90 лет. Телевизор она не смотрит, поэтому узнать о произошедшем сама не могла, а родные решили ей ничего не рассказывать, чтобы «оградить» от проблем.

"Нет. Она не будет знать до самого последнего момента. Она узнает в тот момент, когда эта ситуация хоть как-то разрешится, то есть будет логический конец. Если история закончится совсем плачевно, тогда да. Если более-менее, то [мы ей скажем]: так случилось, они заболели", — рассказала Виктория Скрипаль.

Она также пояснила, что у матери Скрипаля есть проблемы со здоровьем: слабое сердце, сахарный диабет. В 2010 году у Елены Скрипаль уже был сердечный приступ, поэтому, когда умер ее внук (сын Скрипаля), ей тоже ничего не сказали.

"Если она сейчас узнает (о произошедшем с ее сыном в Великобритании ), она заставит нас включить телевизор, будет пытаться его смотреть. Может, центральные каналы — «Россия» там — сдержанно дают информацию, но есть каналы, которым все равно, что говорить в эфире", — пояснила собеседница BBC.

Скрипаль и его дочь были обнаружены на скамейке в центре Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. По данным британских властей, Скрипали остаются в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», и обвинила в произошедшем Россию.

Никаких конкретных доказательств Лондон не предоставил, но в качестве реакции на химатаку выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги.

Примеру Лондона последовали США и около 20 стран

Франция, Италия, Испания, Дания, Нидерланды, — членов Евросоюза и кандидатов на вступление в ЕС. В их числе — Германия

27 марта к странам, решившим выслать одного российского дипломата, присоединились

Ирландия . Власти Молдавии объявили о выдворении трех членов дипмиссии РФ. Австралия — двух.

российской миссии при альянсе с 30 до 20 человек. Семь российских дипломатов будут высланы, еще три запроса на аккредитацию от России альянс не утвердит.

В Москве обещают

ответить всем

странам, принявшим решение о высылке российских дипломатов.