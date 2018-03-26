Дипломат назвал позицию Британии по делу Скрипаля политической провокацией

"К сожалению, мы наблюдаем еще одну политическую провокацию, основанную на чистых предположениях. Кроме того, существующие международные законодательные механизмы, такие как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия — ред.), используются избирательно и непрозрачно", — сказал представитель пресс-службы посольства в понедельник.

По его словам, случай с семейством Скрипаль — не первый. «Последний пример — это санкции после переворота на Украине и самоопределения Крыма . Сегодня Лондон пытается начать новую волну», — сказал он. Краткосрочные цели, отметил дипломат, это «компенсация утраты международного влияния» и попытка отвлечь внимания граждан от ситуации на переговорах по Brexit.

Канада, Ранее 16 стран Евросоюза , а также США Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.