Посол в Латвии прокомментировал высылку дипломата и сотрудника «Аэрофлота»

Ранее МИД Латвии принял решение выслать второго секретаря посольства РФ в Латвии и руководителя подразделения компании «Аэрофлот» в связи с тем, что Россия, по версии Великобритании, возможно, причастна к инциденту в Солсбери.

"В чем заключается солидарность Латвии с госпожой Мэй, которая сказала, что по «делу Скрипаля» Россия «highly possible» ("весьма вероятно" — пер. с англ.) виновата? И на этом выстраивается солидарность? Это отдает круговой порукой. Если и можно демонстрировать солидарность, то по собственному выбору. А Латвия лишь присоединилась к заявлению ЕС ", — заявил посол.

Он предположил, латвийские политики, принимая решение поддержать Великобританию, задумались о судьбе своих соотечественников, которые уехали Соединенное Королевство.

"Великобритания выходит из Евросоюза и положение латвийцев там может измениться. Они могут перестать быть желательными иностранцами. Может не хотелось Латвии злить Великобританию, чтобы потом не возникло других причинно-следственных связей", — заключил Лукьянов.

Канада, Норвегия, Албания и Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.