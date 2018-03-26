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Посол в Латвии прокомментировал высылку дипломата и сотрудника «Аэрофлота»
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Посол в Латвии прокомментировал высылку дипломата и сотрудника «Аэрофлота» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 26 мар — РИА Новости. Решение Латвии выслать российского дипломата и сотрудника компании «Аэрофлот» в знак солидарности с Великобританией напоминает «круговую поруку», заявил журналистам в понедельник посол России в Латвии Евгений Лукьянов.
Ранее МИД Латвии принял решение выслать второго секретаря посольства РФ в Латвии и руководителя подразделения компании «Аэрофлот» в связи с тем, что Россия, по версии Великобритании, возможно, причастна к инциденту в Солсбери.
"В чем заключается солидарность Латвии с госпожой Мэй, которая сказала, что по «делу Скрипаля» Россия «highly possible» ("весьма вероятно" — пер. с англ.) виновата? И на этом выстраивается солидарность? Это отдает круговой порукой. Если и можно демонстрировать солидарность, то по собственному выбору. А Латвия лишь присоединилась к заявлению ЕС", — заявил посол.
Он предположил, латвийские политики, принимая решение поддержать Великобританию, задумались о судьбе своих соотечественников, которые уехали Соединенное Королевство.
"Великобритания выходит из Евросоюза и положение латвийцев там может измениться. Они могут перестать быть желательными иностранцами. Может не хотелось Латвии злить Великобританию, чтобы потом не возникло других причинно-следственных связей", — заключил Лукьянов.
Ранее в понедельник было объявлено, что 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Албания и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Наибольшее количество дипломатических сотрудников РФ высылают США — 60 человек.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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